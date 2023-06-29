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الخميس، 29-06-2023 05:02 م

اعلان هام لهواة الصيد في الاردن

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فتح موسم صيد الحمام في مناطق الأغوار المسموحة حسب القانون اعتباراً من 30/6/2023- 30/11/2023 بواقع 10 طيور حمام مختلفة الأنواع ( الحمام الأزرق، الحمام المطوق، الحمام الحمري) في كل رحلة صيد لكل صياد مرخص باستثناء نوع الحمام الرقطي المهدد عالمياً بالانقراض.

وتعرف مناطق الأغوار بالمناطق التي تكون تحت مستوى سطح البحر، وتمتد ضمن التالي:

الأغوار الشمالية/ من بداية الباقورة حتى نهاية دير علا.

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الأغوار الوسطى/ من نهاية دير علا حتى بداية الشط الشمالي للبحر الميت.


الأغوار الجنوبية/ من بداية الشط الشمالي للبحر الميت حتى نهاية غور الصافي وبداية محمية فيفا، مع اعتبار شرق الشارع الرئيسي لمنطقة فيفا حتى طلوع الدبة - منطقة طلاح هي منطقة مسموح فيها الصيد أيضا، أما المنطقة الغربية من الشارع هي منطقة ممنوع فيها الصيد كونها محمية طبيعية ومنطقة حدودية.


ويعتبر امتداد منطقة الأغوار بدءاً من السلماني – الغويبة الى جمرك العقبة بما في ذلك مناطق وادي عربة مناطق يمنع الصيد فيها.


هذا ويكون الصيد كل أيام الأسبوع مع دعوة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لجميع الصيادين الالتزام بالقانون والتعليمات النافذة.


وتشكر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة جميع الإخوة الصيادين الملتزمين والمتعاونين مع دوريات التفتيش المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.


وفي حال وجود أي استفسار التواصل مع الجمعية مباشرة، علما ان تجديد رخص الصيد تستوجب ابراز رخصة اقتناء سلاح الصيد الاصلية لدى مكاتب الجمعية.


 




 

 


 

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