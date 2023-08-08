بحث التعاون بين مجلس محافظة البلقاء والشركة الوطنية للتدريب

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ماجد الحباشنة، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون والتشبيك بين الجانبين، لإنشاء معهد للتدريب والتشغيل في محافظة البلقاء، وتخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة المعهد.



وثمن العواملة، الدور التنموي الذي تقدمه الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل من خلال تدريب أبناء الوطن على مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل.



وأكد جاهزية المجلس، لتحقيق التشاركية مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، بما يحقق رؤى جلالة الملك في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تعزيز وتأهيل الشباب لتمكينهم من الحصول على فرص عمل.

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