الحنيفات: الاردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنيفات أن الأردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء ضمن إطار المبادرة الوطنية "لا لهدر الغذاء" التي أطلقتها وزارة الزراعة في تشرين الثاني من عام 2022.

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وقال الحنيفات، إن مجلس الأمن الغذائي يقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ عدد من التدخلات في مجال هدر الغذاء، والواردة ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها للأعوام 2022-2024، والتي تهدف إلى إيجاد أساليب ابتكارية لتقليل هدر الطعام وزيادة الوعي، من خلال زرع المعرفة حول السلوكيات السلبية وتعزيز الممارسات الإيجابية.



وأشار الحنيفات إلى أن المبادرة تتضمن برامج وتدخلات، في مقدمتها الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء، فالطريقة التي ننتج ونستهلك بها الغذاء أبعد ما تكون عن الاستدامة أو العدالة، فبالرغم من أن عالمنا ينتج أغذية أكثر مما يحتاج، إلا أن هناك حوالي 800 مليون جائع، وهذا العدد آخذ في الازدياد.



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 30 آذار الذي صادف أمس السبت، يومًا دوليًا للقضاء على الهدر باعتباره قضية إنمائية رئيسية ولها آثار باهظة التكاليف.