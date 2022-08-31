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الأربعاء، 31-08-2022 01:35 م

افتتاح جدارية وطنية في عجلون

وزارة-الشباب


الوكيل الاخباري- افتتح أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور اليوم الأربعاء، في قاعة معسكر الحسين للشباب الجدارية الوطنية ضمن حملة "علمنا عال"، والتي نفذتها مديرية شباب عجلون بالتنسيق مع مركز الشابات.

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وقال الجبور إن رمزية العلم تعزز قيم الدولة والقيادة الأردنية، المتمثلة بالوسطية والاعتدال والاعتزاز بالتراث العربي الإسلامي والانفتاح على العالم والتحديث المستمر.


وأشار إلى أن العلم هو رمز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي الذي يضم الجميع حوله من مختلف الأعمار والمناطق والأديان والطبقات الاجتماعية، وهو أداة للاندماج في الأهداف الوطنية العليا للدولة الأردنية، والتنمية العادلة، والتغير الاجتماعي والاقتصادي وتحسين نوعية الحياة.


وأكد الجبور أهمية الاعتزاز بالراية الوطنية التي يحملها اليوم الأحفاد عن الأجداد، ليبقى الأردن عزيزا منيعا وتبقى رايته خفاقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
إلى ذلك، اختتمت فعاليات معسكرات الأمن والسلم المجتمعي للذكور والإناث الذي نظمته مديرية شباب عجلون ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022، بمشاركة 70 شابا وشابة.

 

 

 




 

 


 

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