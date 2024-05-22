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الأربعاء، 22-05-2024 12:20 م

افتتاح معرض الأزياء في البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري- افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، اليوم الأربعاء، معرض الأزياء لطلبة تخصص تكنولوجيا الأزياء والحياكة في كلية السلط التقنية.

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وقال العجلوني، إن الجامعة تعمل على توفير كل السبل الممكنة لصقل مهارات الطلبة والربط بين التعليم الأكاديمي والمهارات التقنية التي يحتاجها الطالب للانخراط في سوق العمل، وإتاحة الفرص لإظهار مواهبهم وممارسة إبداعاتهم.


وأشار عميد كلية السلط التقنية الدكتور عمر حياصات، إلى أن تخصص تكنولوجيا الأزياء والحياكة هو من التخصصات التي استحدثت في العام الدراسي 2022 / 2023، لافتا إلى أن المعرض هو نواة لحاضنة أعمال إنتاجية للطلبة، بحيث يتم تطوير الإنتاج الطلابي إلى شركة إنتاجية لتشغيل الطلبة، وذلك بالتنسيق مع مركز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.


وقدم الطلبة في المعرض مجموعة من التصاميم العصرية ذات الارتباط الثقافي في المجتمع الأردني، من التصميم وحتى التصنيع.

 




 

 


 

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