الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

3 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الـ 21

1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

نائب يسأل الخصاونة عن إلغاء قرار وقف الحفلات الغنائية في عمّان - تفاصيل

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

مجاهد : لا علاقة للمذنب الجديد ليونارد بانتشار فيروس كورونا

الأحد، 05-12-2021 02:32 م

3 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الـ 21

dff


الوكيل الإخباري -اختُتمت يوم أمس السبت أيام وفعاليات مهرجان الزيتون الوطني الحادي والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، حيث نجح بتحقيق مبيعات فاقت (3) مليون دينار على امتداد أيامه العشرة بتنظيم من المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والعديد من الشركاء المحليين والدوليين.

اضافة اعلان


وصرح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد أن فكرة المهرجان تأتي في إطار مهمة المركز، الذراع العلمي لوزارة الزراعة، لإضافة بُعد جديد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير نافذة تسويقية لصغار المزارعين والأسر الريفية في المحافظات والأطراف.


في هذا العام، شهد المهرجان تحولاً واضحاً حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من (500) مشارك بين مزارعين وسيدات ريفيات وجمعيات ومعاصر ومدارس حقلية من كافة محافظات المملكة، بالإضافة إلى بعض الشركات الصغيرة كما شارك في المهرجان عدد من المشاريع المنظمة لحاضنة الابتكار الزراعي. وقد أقيم على مساحة تقدر بأكثر من (11000) متر مربع في مركز المعارض التابع لمكة مول، مما سمح بزيادة عدد الزوار ليبلغ (263,458) خلال مدة المهرجان. وشملت مبيعات المهرجان على مدار الأيام العشرة مبيعات زيت الزيتون، والمنتجات الريفية المختلفة، بالإضافة إلى المطابخ الإنتاجية بإجمالي مبيعات فاق (3) مليون دينار، هذا وبلغت كميات الزيت المباع 232 طن.


وأشار حداد إلى إدخال عدد من التقنيات من خلال مشاريع حاضنة الابتكار الزراعي ولأول مرة، من خلال تثبيت ليبل تتبع ذكي (QR Code) على عبوات الزيت، والتسويق الالكتروني، والدفع الالكتروني، وبوابات إدارة الحشود.


حيث تم تثبيت ليبل تتبع ذكي (QR Code) على عبوات الزيت، وكانت أغلب عبوات الزيت في أرض المهرجان مصنفةً بين الزيت البكر الممتاز، والبكر، حيث بلغت أقل نسبة للحموضة (0,18) ولم يصادف المهرجان أية حالة غش للزيت.


هذا وقد سبق المهرجان عقد مجموعة من الدورات التدريبية في مختلف محافظات المملكة لغايات تمكين المشاركين والمشرفين من المشاركة الفاعلة، وتوجيههم بشكل يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإعطائهم توجيهات حول الطرق المثلى لتسويق المنتجات. وقد تخلل المهرجان انعقاد دورات استهدفت المشاركين في المهرجان لتدريبهم على التسويق الالكتروني، ومحاضرات زراعية استهدفت نحو (450) طالباً وطالبة من ثماني جامعات أردنية بين حكومية وخاصة، بالإضافة لانعقاد أمسيات علمية متخصصة في مجالات زراعية عدة طيلة خمسة أيام من فترة المهرجان. كما شهد المهرجان أمسيات ثقافية وفنية وشعرية، وعروضاً لأزياء تراثية أردنية، وفقرات مخصصة للأطفال، علاوةً على توفير منطقة مخصصة لترفيه الأطفال وعربات تسوق لمرتادي المهرجان. 


ويشار إلى أن المهرجان شهد حضور عدد من الشخصيات العامة بين وزراء ونواب سابقين وحاليين، سفراء، وملحقين ثقافيين وتجاريين، وممثلي هيئات دولية تنموية، وكتّاب وأدباء ومؤسسات مجتمع مدني وغيرهم. وثمّن حداد جهود الشركاء المحليين والدوليين وخصّ بالشكر الجهات الإعلامية والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مساهمتهم في إنجاح المهرجان والترويج له، كما شكر حداد كافة الزملاء من المركز الوطني للبحوث الزراعية ووزارة الزراعة وكافة الشركاء الذين فاق عددهم ٣٠٠ شخص ليخرج المهرجان بصورته المرجوة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-12-05 at 1.59.57 PM

رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري المغرب والهند

11080833_1563668980579393_5419731765237397085_o

توزيع الكهرباء تدعم مؤسسة الحسين للسرطان

0L5A9412

1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

توظيف

دراسة تتوقع نمو التوظيف بقطاع الخدمات بالأردن

الخروف-الجورجي4

الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

الجامعة الهاشمية

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

أخبار متعلقة
59a9986bc49b57d753fb8c589c2fbb50

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

7202117121341576708292

انتهاء فترة إغلاق سوق المواشي في سحاب اليوم الخميس

61a77a0dcab60

اتفاقية لإنشاء وتطوير تطبيق متخصص بالري

الخراف الجورجية

شريطة الذبح وإزالة "اللية" .. الزراعة تسمح باستيراد الخراف الجورجية

619f45118bcb4

انطلاق مهرجان الزيتون الوطني ومعرض منتجات المرأة الريفية في عمّان

shutterstock_332933399

75 طن قهوة غير صالحة للاستهلاك تدخل إلى الأسواق الأردنية