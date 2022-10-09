الآفاق الخيرية توفر 71 منحة جامعية لأبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة

الوكيل الإخباري - وفرت جمعية الآفاق الخيرية للتعليم، 71 منحة جامعية في الجامعات الحكومية، لأبناء الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية.



وتأتي هذه المنح، ضمن اتفاقية التعاون ما بين جمعية الآفاق الخيرية للتعليم وملتقى رجال الأعمال الأردني الفلسطيني وصندوق المعونة الوطنية، حيث يسعى الأخير لتوفير تشاركية مع الجهات الداعمة لتوفير فرص التعليم الجامعي لأبناء الأسر المنتفعة من برامجه.



واستفاد من الاتفاقية، بحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم الأحد، 71 طالبا وطالبة ممن حصلوا على معدل 90 بالمئة وما فوق في امتحان الثانوية العامة، وجميعهم من أبناء الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة.

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وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، الدكتور برق الضمور، إن أولوية الصندوق هي التعليم لأبناء الأسر المنتفعة من برامجه، والمساهمة في تمكين تلك الأسر اقتصاديا.



وأشاد بدعم الجمعية وتنفيذها للاتفاقية الموقعة مع الصندوق، وتوفير منح جامعية لأبناء الأسر المنتفعة من برامج الصندوق، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تصب في صالح هذه الأسر، وتسهم في رفع العبء عنها من ناحية نفقات التعليم الجامعي.



يذكر أن جمعية الآفاق الخيرية للتعليم تأسست عام 2007 ومسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، وهي جمعية متخصصة في مساعدة الطلبة الجامعيين المحتاجين ( الأيتام والفقراء ) في دراستهم الجامعية ومن ثم تهيئتهم لسوق العمل من خلال العديد من الدورات وورشات العمل، ومن ثم إيجاد وظائف لهم بعد التخرج لتحسين ظروفهم الاجتماعية.

