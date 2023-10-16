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الإثنين، 16-10-2023 02:16 م

"الأردنية" وجامعة شينيانغ نورمال الصينية تبرمان مذكرة تفاهم

الجامعة-الأردنية


الوكيل الاخباري - أبرمت الجامعة الأردنية وجامعة شينيانغ نورمال الصينية اليوم مذكرة تفاهم لتطوير تعاون أكاديمي بين الطرفين في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

ووقع المذكرة عن الجامعة نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، وعن جامعة شينيانغ نورمال الصينية رئيستها الدكتورة يانغ سونغ.

وأشار أبو كركي خلال اللقاء إلى وجود أوجه تشابه بين الجامعتين، والكثير من المجالات التي يمكن التعاون فيها كما اللغة الصينية والذكاء الاصطناعي .

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