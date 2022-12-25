الأردنيون على موعد مع تخفيض اسعار البنزين والكاز والديزل بهذه المقادير

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح خبراء في قطاع النفط أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية محليا بنسب قد تصل إلى 7 % بعد ما وصفوه بـ”تراجع الأسعار” في الأسواق العالمية.
وقال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي “من المتوقع أن تقوم الحكومة بإعلان تخفيض على أسعار المحروقات مع بداية العام 2023 بنسبة من 3 الى 7 % وذلك في تسعيرة شهر كانون الثاني (يناير) القادم”.
وبين أن التخفيض سيطال جميع أنواع المشتقات النفطية، ومن المتوقع أن يتم تخفيض سعر لتر الديزل من 6 إلى 6.5 قرش ولتر الكاز من 2.5 إلى 3 قروش، وتخفيض البنزين بنوعيه من 2 إلى 3 قرش لكل لتر.
ورجح الخبير النفطي هاشم عقل أن ينخفض بنزين (اوكتان 90 ) 30 فلساً بنسبة 3.2%، وبنزين ( اوكتان 95) 30 فلساً بنسبة 2.5%.
وعن الديزل توقع أن ينخفض 60 فلساً بنسبة 6.7%، والكاز 40 فلساً بنسبة 4.6% .
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