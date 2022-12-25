الأردنيون على موعد مع تخفيض اسعار البنزين والكاز والديزل بهذه المقادير

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الأحد، 25-12-2022 04:43 م

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بنزين محروقات وقود1


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح خبراء في قطاع النفط أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية محليا بنسب قد تصل إلى 7 % بعد ما وصفوه بـ”تراجع الأسعار” في الأسواق العالمية.

وقال ‎الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي “من المتوقع أن تقوم الحكومة بإعلان تخفيض على أسعار المحروقات مع بداية العام 2023 بنسبة من 3 الى 7 % وذلك في تسعيرة شهر كانون الثاني (يناير) القادم”.

وبين أن التخفيض سيطال جميع أنواع المشتقات النفطية، ومن المتوقع أن يتم تخفيض سعر لتر الديزل من 6 إلى 6.5 قرش ولتر الكاز من 2.5 إلى 3 قروش، وتخفيض البنزين بنوعيه من 2 إلى 3 قرش لكل لتر.

ورجح الخبير النفطي هاشم عقل أن ينخفض بنزين (اوكتان 90 ) 30 فلساً بنسبة 3.2%، وبنزين ( اوكتان 95) 30 فلساً بنسبة 2.5%.

وعن الديزل توقع أن ينخفض 60 فلساً بنسبة 6.7%، والكاز 40 فلساً بنسبة 4.6% .

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