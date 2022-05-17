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الثلاثاء، 17-05-2022 02:16 م

الأردنيون يحتفلون لثلاثة أيام بعيد الاستقلال 76 - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - تنطلق يوم الأربعاء، الموافق للخامس والعشرين من أيَّار الجاري، فعاليات الاحتفال بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السَّادس والسَّبعين، والتي ستستمرُّ لثلاثة أيام في جميع محافظات المملكة.

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وتبدأ الأنشطة والفعاليَّات اعتباراً من السَّاعة الخامسة من مساءِ يوم الأربعاء في جميع محافظات المملكة، حيث تمَّ تحديد مواقع مخصَّصة لإقامتها في كلِّ محافظة.


وبحسب الجدول المقرَّر، فإنّ الفعاليات والأنشطة الخاصَّة بعيد الاستقلال لهذا العام عديدة ومتنوعة، وتهدف إلى إحياء هذه المناسبة الوطنيَّة العزيزة بما يليق، وتهيئة أجواءٍ من البهجة والفرح للمواطنين بعد الظروف الصَّعبة التي عاشها الجميع خلال السَّنتين الماضيتين بفعل جائحة كورونا.


وتشمل الفعاليات استعراضات فنيَّة وطنيَّة متنوِّعة، ومقطوعات موسيقيَّة لموسيقات القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي، وعروضاً جويَّة تؤدِّيها طائرات فريق الصُّقور الملكيَّة وطائرات سلاح الجوّ - القوَّات المسلَّحة في مختلف أنحاء المملكة.


كما تضمّ الفعاليَّات عروضاً وطنيَّة فلكوريَّة ومسرحيَّة وفنيّة، وفقرات ترفيهيَّة للأطفال ومختلف الفئات العُمريَّة، بالإضافة إلى استعراضات بالألعاب الناريَّة في جميع محافظات المملكة.


يُشار إلى أنَّه تمَّ تصميم شعار خاص بمناسبة عيد الاستقلال السَّادس والسَّبعين واعتماده، ليتسنَّى للجميع استخدامه خلال الاحتفالات بهذه المناسبة، ويتوافر بنسخة إلكترونيَّة عالية الجودة على الرَّابط الآتي: https://bit.ly/3LbZfyw مع التَّأكيد على ضرورة الالتزام بإرشادات استخدام الشِّعار المرافقة له.

 




 

 


 

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