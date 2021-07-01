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الخميس، 01-07-2021 03:58 م

الأردنيون يعودون اليوم إلى ' ما قبل كورونا'

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يبدأ العمل بتعديل ساعات الحظر الليلي ، اعتبارا من الليلة ، بعد طول انتظار بتقليص ساعاته - الحظر - ، خاصة في ظلّ الأجواء الصيفية .

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اليوم ، ستكون المشاهد في المملكة "على غير المألوف" ، منذ ما يقارب عامين ، نتيجة لجائحة كورونا حيث قضاء المواطنين أوقاتهم المسائية خارج المنزل ، بعد أن أصبحت ساعات الحظر الليلي ابتداء من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .

 

المرحلة الثانية من الخطة الحكومية، تعتبر خطوة نحو عودة الحياة إلى طبيعتها ، بعد أن أدّت جائحة كورونا إلى شلل في الطقوس الاجتماعية والعائلية ، ما أصاب المواطنين بحالة من الاستياء العام .

 

وما يهم الأردنيون خلال الفترة الحالية إلغاء كافة أشكال الحظر ، والإغلاقات التي شكّلت كابوسا مؤرّقا للأردنيين .

 




 

 


 

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