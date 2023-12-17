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الأحد، 17-12-2023 06:02 م

قرار حكومي بشأن إيصال التيار الكهربائي على حسـاب فلس الريف

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الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي، على حساب فلس الريف.اضافة اعلان


ووفقا للجريدة الرسمية، تم الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة في 4 كانون الأول 2023.

وبينت، أن التعديل إنارة الشوارع المؤدية للمقابر بغض النظر عن الصفة التنظيمية وبكلفة مالية قرابة 10 آلاف دينار للمقبرة الواحدة شاملة تركيب وحدات الإنارة والباقي على حساب الجهة المستفيدة.





 




 

 


 

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