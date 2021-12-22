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الأربعاء، 22-12-2021 08:10 ص

الأردن استورد 1000 طن جميد من مصر منذ بداية العام

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الوكيل الاخباري – استورد الأردن نحو 1000 طن جميد من جمهورية مصر العربية منذ بداية العام الحالي ، وفقاً لمساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي .

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وقال الصمادي اليوم الأربعاء في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان الكمية المستوردة هذا العام أقل من المعدل السنوي لاستيراد الجميد من مصر والذي يبلغ نحو 2500 طن جميد من سوريا.


وأكد الصمادي إن دور الوزارة يقتصر على منح رخص الاستيراد فيما تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بفحص المنتجات الغذائية المستوردة.


وأضاف أن شروط منح الرخص للشركات الأردنية لاستيراد الجميد من مصر وسوريا تتضمن وجود شهادات صحية تبين سلامة الحيوانات التي أخذ منها الحليب ونوع المعاملات التي أجريت على الحليب في المصانع وكذلك تحقيق الشروط الصحية المرتبطة بنوعية الأعلاف التي تتغذى عليها المواشي.


وأشار الصمادي إلى ضرورة وجود رخصة صحية للمصانع وكذلك شهادات منشأ تؤكد أنها مرخصة من قبل الجهات الرسمية هناك.


وبيّن أنه يتم أخذ عينات من واردات الجميد على المراكز الحدودية وفحصها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، وفي حال حققت المتطلبات الصحية وتبين أنها صالحة للاستخدام البشري يتم السماح بإدخالها إلى الأردن.


وشدد الصمادي على أنه إذا لم تحقق الواردات الغذائية المتطلبات الصحية للغذاء والدواء فإنها لا تدخل للأردن حتى لو حققت شروط وزارة الزراعة.


وطمأن المواطنين على سلامة وجودة المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، مؤكدا أن الغذاء في الأردن آمن.


وأعلنت السلطات المصرية مؤخرا ضبط مصنع يقوم بإنتاج أجبان باستخدام طلاء الجدران في محافظة المنوفية.


من جهتها أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الأردن لا يستورد الأجبان والجميد من مصنع الأجبان المضبوط في مصر.


وقالت في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، إن الأردن يستورد الألبان والأجبان ومنتجاتها من مصانع أخرى في مصر، وهي مصانع موثوقة ومعتمدة ومستوفية لاشتراطات التصنيع الجيد وخاضعة لرقابة الجهات الرسمية المصرية المعنية بهذا الخصوص.


 




 

 


 

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