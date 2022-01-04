الأردن الثاني عربياً بإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - حل الأردن في المرتبة الثانية عربيا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا التراكمية، حيث سجل أكثر من مليون إصابة و ما يزيد على 12 ألف حالة وفاة.

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ولا يزال العراق على رأس قائمة الدول العربية الأكثر إصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات فيه أكثر من مليوني إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 24 ألف حالة وفاة، ويأتي المغرب ثالثا بأكثر من 966 ألف إصابة و14855 حالة وفاة.



أما عالميا، تحتل الولايات المتحدة الأميركية صدارة الدول في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة فيها 55,301,886 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 828,879 حالة وفاة.



وتأتي الهند في المرتبة الثانية في عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، حيث سجلت حوالي 35 مليون إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات فيها 481,893 حالة وفاة.



وفي المركز الثالث جاءت البرازيل بحوالي 22.3 مليون إصابة ونحو 620 ألف حالة وفاة، ثم بريطانيا، التي سجلت 13 مليون إصابة و148 ألف حالة وفاة.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 290 مليون إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى قرابة 5.8 ملايين حالة وفاة.



وبحسب إحصاء لوكالة روتيرز، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لجائحة كوفيد-19 إلى أكثر من 290.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون إصابة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5,795,222 حالة وفاة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019.

سكاي نيوز