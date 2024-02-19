الأردن الخامس عربياً و78 عالمياً على مؤشر الدول الجيدة لعام 2024

الوكيل الإخباري - حلّ الأردن في المرتبة الخامسة عربياً و78 عالمياً من أصل 169 دولة، على "مؤشر الدول الجيدة" لعام 2024، الذي يقيس ما تسهم به الدول في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع والبيئة.

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واعتمد المؤشر وفقاً لما رصده "الوكيل الإخباري" في تصنيف الأردن ودول أخرى على عدة معايير، حيث حلّ الأردن في المرتبة 45 في معيار العلوم والتكنولوجيا، و89 في معيار الثقافة، و76 في معيار السلم والأمن الدوليان، و120 في معيار النظام العالمي، و86 في معيار المناخ والتلوّث، و77 في معيار الازدهار والمساواة، و127 في الصحة والرفاهية.



وعربياً، احتلت تونس المرتبة الأولى عربياً و47 عالمياً، تلتها المغرب الثانية عربياً و 55 عالمياً، ثم الامارات الثالثة عربياً و 65 عالمياً، ثم مصر 75 عالمياً، ثم الأردن 78 عالمياً، ثم لبنان 82 عالمياً، ثم فلسطين 107 عالمياً، ثم قطر 109 عالمياً، ثم السعودية 114 عالمياً، ثم الكويت 123 عالمياً.



وتصدرت دول العالم السويد، ثانياً الدنمارك، ثالثاً ألمانيا ،رابعاً هولندا، خامساً فنلندا، سادساً كندا، سابعاً بلجيكا، ثامناً ايرلندا، تاسعاً فرنسا، عاشراً النمسا .