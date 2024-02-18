تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي مع تونس

الوكيل الإخباري - بحث النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، مع نائب السفيرة التونسية لدى المملكة، محمد علي بن حبيب، آليات تعزيز التعاون بالمجال السياحي البيني بين البلدين الشقيقين.

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وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد، أكد حمدان ضرورة تعزيز التعاون السياحي وتسهيل تدفق السياح بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة الترويج السياحي المشترك للمملكة وتونس من خلال شركات البلدين المتخصصة.



وشدد على ضرورة أن يعمل البلدان بمؤسسية منهجية واضحة ومتابعة وتقييم نتائج الزيارات المتبادلة وتفعيل مذكرات التعاون واستغلال الفرص المتاحة الزاخرة بالقطاع السياحي في الأردن وتونس والعمل على فرص التحسين.



ولفت إلى أهمية وجود شركات طيران متعددة لنقل السياح بين البلدين حيث سيسهم ذلك بزيادة تنافسية هذه الشركات ما يؤدي إلى خفض أسعار التذاكر، إلى جانب عقد لقاءات مع شركات الطيران وحثهم على تسيير رحلات منخفضة التكاليف بين البلدين.



وأشار حمدان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى وجود ترتيبات لتنظيم زيارة لوفد من وكلاء السياحة والسفر الأردنيين، عقب شهر رمضان الفضيل، إلى تونس لتعريفهم بالإمكانيات والمواقع السياحية في المملكة.



وناقش اللقاء الذي حضره رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسة العلاقات السياحية التي تربط الأردن وتونس، وأهمية التعاون والتبادل السياحي بين البلدين الشقيقين.



بدوره أشاد بن حبيب بالعلاقات الثنائية المميزة بين الأردن وتونس، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين.



وقال بن حبيب إن السفارة التونسية في الأردن تُولي أهمية كبيرة لقطاع السياحة، وتعمل جاهدة على تعزيز التبادل السياحي بين الأردن وتونس، من خلال استقطاب مزيد من الزوار والسياح بالاتجاهين.