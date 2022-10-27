الأردن العاشر دوليا بمستوى شعور السكان بالأمان

الوكيل الإخباري - حل الأردن في المركز العاشر دوليا والرابع عربيا بمستوى شعور السكان بالأمان عند تجوالهم ليلا بمفردهم في الشوارع، وبنسبة 87 % في نتائج مؤشر "القانون والنظام العالمي 2022"، الصادر عن مؤسسة جالوب الأميركية للاستشارات الإدارية.

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كما حل الأردن في المركز 16 دوليا على مستوى الأمن والنظام بنسبة 89 %، والثالث عربيا على ذات المؤشر بعد مصر والإمارات، متقدما على بلدان مثل السويد وهولندا وكندا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة.



ويستخدم مؤشر جالوب للقانون والنظام، أربعة أسئلة لقياس شعور الناس بالأمان الشخصي في الدول، وكذلك التجارب الشخصية في مجال الجريمة وتطبيق القانون.



ويعرض تقرير جالوب نتائجه لعام 2022؛ استنادا الى أحدث القياسات حول إجابات الناس على الأسئلة والاستفسارات المعتمدة، من خلال مقابلات أجراها مع نحو 127 ألف شخص في أكثر من 120 دولة ومنطقة في العالم.



ويسعى الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلى تعزيز الأمن والسلم المجتمعي الشامل، وضمان وصول الجميع للعدالة، وبناء مؤسسات فعالة وقابلة للمساءلة على جميع المستويات.



وتركز جهود الأمم المتحدة بشكل كبير وفق أهداف التنمية المستدامة 2030، على جانب السلامة لضمان مستقبل التنمية العالمية، في ظل التحديات التي يشكلها انعدام الشعور بالأمان لدى الناس، وانعكاس هذا الشعور على فقدان الثقة وتقليل المشاركة المجتمعية، ما يعيق تحقيق التنمية.

بترا