الإثنين 10-05-2021
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الأردن سيبحث مع أميركا التصعيد في القدس

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الإثنين، 10-05-2021 08:38 ص

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الأردن سيبحث مع أميركا التصعيد في القدس

صفد
أيمن الصفدي


الوكيل الإخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في لقاء سيبحث الأوضاع في المنطقة، وخصوصا التصعيد الذي تشهده مدينة القدس والتحركات المستهدفة حماية القدس ومقدساتها وأهلها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة، والمستجدات الإقليمية والدولية.

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كما سيلتقي الصفدي خلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وعدداً من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي وخبراء مراكز الفكر والبحث في واشنطن.

 

 


 




 

 


 

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