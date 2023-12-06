الأردن يستورد 175 ألف تابلت بقيمة 16 مليون دينار حتى أيلول الماضي

الوكيل الإخباري - بلغ مجموع استيراد الأردن من الأجهزة اللوحية "تابلت" 175 ألف جهاز، بقيمة 16 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي.

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وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش إن الأردن شهد زيادة ملحوظة في استيراد أجهزة التابلت خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تم استيراد نحو 91 ألف تابلت بقيمة تتجاوز 12 مليون دينار.



وبين أن الأردن استورد نحو 30 ألف جهاز بقيمة تقارب 2 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، و54 ألف جهاز بقيمة تجاوزت 1.9 مليون دينار في الربع الثاني.



وأوضح أن الارتفاع في الربع الثالث يعتبر دليلاً على تغير اتجاهات الاستهلاك والتفضيلات التكنولوجية في السوق الأردنية، ما يشير إلى تحول ملحوظ في سلوك المستهلكين نحو الأجهزة اللوحية، لافتا إلى ان هذا التغير يمكن أن يكون بسبب هبوط متوسط سعر الجهاز اللوحي الذي يبحث عنه المستهلك من حوالي 300 دينار الى 80 دينارا.