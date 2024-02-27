"الأردنية للسياحة الوافدة" تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

الوكيل الاخباري- انتخبت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، غادة إسكندر النجار رئيسا لمجلس إدارتها للسنوات 2024- 2026، ويسار ملحس نائبا لها، وأيمن عبد الكريم أمين صندوق، ونضال بني عيسى أمين سر وناطقا إعلاميا، وعضوية طارق سميح وسارة الشريف.

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وعقدت الهيئة العامة للجمعية اجتماعها السنوي العادي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة غادة النجار ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء العاملين والمؤازرين، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ومدقق الحسابات والممثل القانوني.