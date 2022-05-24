الأردن يشارك اليوم في المنتدى الاقتصادي "دافوس"

الوكيل الإخباري - يُشارك الأردن، الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، في سويسرا، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
وقالت وزارة الخارجية، إنّ الصفدي سيشارك في عدد من الفعاليات للمنتدى، وسيلتقي بنظرائه وزراء خارجية دول ومسؤولين حكوميين.
كما سيشارك الصفدي، بجلسةٍ حواريةٍ حول منطقة الشرق الأوسط.
يُشارك @AymanHsafadi اليوم في فعاليات #المنتدى_الاقتصادي_العالمي @wef المُنعقد في مدينة #دافوس، #سويسرا، تحت شعار "التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال"، وكما يلتقي على هامشه بعددٍ من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المنتدى.#الأردن#DAVOS2022— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 24, 2022