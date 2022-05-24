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الثلاثاء، 24-05-2022 09:16 ص

الأردن يشارك اليوم في المنتدى الاقتصادي "دافوس"

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الوكيل الإخباري - يُشارك الأردن، الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، في سويسرا، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

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وقالت وزارة الخارجية، إنّ الصفدي سيشارك في عدد من الفعاليات للمنتدى، وسيلتقي بنظرائه وزراء خارجية دول ومسؤولين حكوميين. 


كما سيشارك الصفدي، بجلسةٍ حواريةٍ حول منطقة الشرق الأوسط.


 




 

 


 

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