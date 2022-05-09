الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اليابان: سنحظر مبدئيا واردات النفط الروسية

صادرات صناعة عمان تصعد بنسبة 57 % بالثلث الأول

صادرات الصين تتجاوز التوقعات.. وترتفع 3.9% في أبريل على أساس سنوي

الجنيه المصري يتجاوز الشائعات.. وينجو من اختبار صعب

المواد الغذائية: اللحوم الطازجة متوفرة والاسعار لم ترتفع

بعد ارتفاعات قياسية.. المصريون يتخلصون من الذهب للاستفادة من فروق الأسعار

وفيات الاثنين 9-5-2022

تونس.. الاستثمارات الأجنبية تصعد 73 بالمئة بالربع الأول من 2022

التبادل التجاري بين الصين وروسيا في يناير– أبريل زاد بنسبة 25.9٪

توضيح من الكهرباء الأردنية حول فواتير شهر أيار الحالي

الإثنين، 09-05-2022 08:33 ص

الأردن يشارك بمؤتمر بروكسل السادس بشأن مستقبل سوريا

بر


الوكيل الإخباري - يبدأ، الاثنين، مؤتمر بروكسل السادس بشأن مستقبل سوريا والمنطقة للعام الحالي 2022، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمشاركة الأردن، على مدار يومين.

اضافة اعلان


ويهدف المؤتمر، الذي يتزامن مع العام الثاني عشر للأزمة السورية، إلى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.


ويشارك في المؤتمر، الذي ينطلق في في 10 أيار/ مايو الحالي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الأزمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، لا سيما وأن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.


كما سيشكل المؤتمر فرصة للالتقاء بعدد من المسؤولين المشاركين من شركاء الأردن التنمويين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.


ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-05-09 at 9.54.18 AM

الكوفحي: السماح بتواجد البسطات بمناطق ومنعها في أخرى

WhatsApp Image 2022-05-09 at 9.46.59 AM

إصابتان بتدهور مركبة شحن على طريق الصفاوي

2019_4_1_11_56_35_700

المواد الغذائية: اللحوم الطازجة متوفرة والاسعار لم ترتفع

258276422_193725796282764_5299371441021099545_n

تحذير لسالكي الطريق المقابل لجامعة الزرقاء الثلاثاء

c372ddfc-1908-4d96-a667-92bface584b9

توضيح من الكهرباء الأردنية حول فواتير شهر أيار الحالي

العقبة

أكثر من 200 ألف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الفطر

أخبار متعلقة
e1104f4eaaf340cbf0abeb837994c9c1ba62a8e0

الأردن يشارك في مؤتمر بروكسل 6 بشأن مستقبل سوريا

WhatsApp Image 2022-04-28 at 1.13.45 PM

الشريدة يشارك في مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة

6256a55b6853e

لماذا تم اختيار ألمانيا لإجراء العملية الجراحية للملك ؟

0L5A0210

معهد التدريب المهني في الطفيلة يطلق مبادرة توعوية

WhatsApp Image 2022-04-12 at 4.25.45 PM

الكسبي: الدعم الصيني ساعد بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

-761165268

189 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية