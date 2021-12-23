الأردن يشارك في اجتماعات الدورة 41 لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب

الوكيل الاخباري - شارك الأردن في أعمال اجتماعات الدورة 41 لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب، ومؤتمر ومنتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية وحمل عنوان "الآثار المتباينة لجائحة كوفيد- 19" ، والتي بدات أعمالهما أمس في الرياض بالسعودية .



وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي ترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات المؤتمر والمنتدى والذي اختتمت اعمالهما اليوم، كلمة خلال المؤتمر، إن العامين الماضيين كانا من احلك واصعب الفترات التي شهدها العالم والمنطقة العربية جراء جائحة كورونا، وكانت تداعيات هذه الجائحة اكثر ضراوة وتأثيراً على المنطقة العربية لطبيعتها وخاصيتها، إضافة الى تأثيرات الجائحة على العمل الاجتماعي العربي المشترك.

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