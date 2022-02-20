الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك في مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري

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الأحد، 20-02-2022 10:47 م

الأردن يشارك في مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري

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الوكيل الاخباري - شارك الاردن في فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) التي انطلقت اليوم الأحد في مصر .

وتناول المؤتمر الذي شارك فيه وزير النقل المهندس وجيه عزايزة وتنظمه جامعة الجلالة المصرية العديد من الموضوعات المهمة، منها تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر واستراتيجية تطوير النقل البحري المصري لتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا، ودور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب دور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجاري في البحر الأحمر.

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