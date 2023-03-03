الأردن يوقف استيراد لحوم الأبقار البرازيلية بعد رصد إصابة بجنون البقر

الوكيل الاخباري-

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قالت وزارة الزراعة البرازيلية ، إن حالة إصابة مؤكدة بمرض جنون البقر اكتُشفت في البلاد الشهر الماضي "غير نمطية"، مضيفة أنها ستعمل على رفع تعليق استيراد لحوم الأبقار الذي سارعت عدة دول في آسيا بفرضه.ويشكل تعليق الصادرات خطرا كبيرا على قطاع الثروة الحيوانية المهم في البرازيل، وهو أحد أكبر هذه القطاعات في العالم.وأشارت وزارة الزراعة في بيان إلى تحليل أجرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان وأكد الحالة غير العادية للإصابة.وأضافت الوزارة أنها ستحدد موعدا لعقد اجتماع عبر الإنترنت مع المسؤولين الصينيين لمناقشة استئناف صادرات لحم البقر لبلدهم.ورُصدت الإصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) لدى ثور يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا بشمال البلاد.وأدى اكتشاف الحالة، التي أُعلن عنها في 20 شباط/فبراير، إلى حظر تلقائي لمبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.وفي وقت سابق من الخميس، أوقفت ثلاث دول آسيوية أخرى، هي إيران والأردن وتايلاند، مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من أي مكان داخل البرازيل.