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الخميس، 13-04-2023 05:45 م

تأجيل فعاليات برنامج رمضانيات في عمان الى غد

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الوكيل الاخباري - تقرر تأجيل برنامج رمضانيات في العاصمة عمان، الذي كان مقرراً مساء اليوم الخميس نظراً للظروف الجوية وتواصل هطول الأمطار، وحفاظا على سلامة المواطنين.

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وتتواصل فعاليات وأنشطة البرنامج يوم غد الجمعة، عند التاسعة والنصف بعد الإفطار في المدرج الروماني وسط العاصمة، حيث يتضمن عروضا لفرقة وعد للفنون الشعبية الفلسطينية، وحفلا غنائيا وطنيا للفنانين رامي خالد وصالح كراسنة، وعرضا فلكلوريا تقدمه فرقة غزلان الشمال، وأناشيد وروحانيات رمضانية لفرقة أنوار الهدى للإنشاد، اضافة إلى أنشطة الرسم على الوجوه وعروض بهلوانية.





 




 

 


 

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