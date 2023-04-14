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المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري الى 117,2 %

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الجمعة، 14-04-2023 12:27 م

المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري الى 117,2 %

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري ان حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم ارتفع الى  117,2 %  من المعدل السنوي العام البالغ  8,1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 147,5  % من مجموع الامطار الهاطلة العام الماضي وان أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في عمان/ البيادر 29,2  ملم  خلال الساعات الـ 24 الماضية ، علما بان نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 79,1% من المعدل العام .  

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وزادت ان السدود دخلها 4,5 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة تركزت في سد الملك طلال 3,5 مليون م٣( تخزينه 52,5 مليون م٣ بنسبة 78%)  لترفع التخزين في السدود كلها  الى  نحو 126 مليون م3  فيها بنسبة 45 % من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3 .


وبينت ان معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت  في العاصمة عمان معدلا 17,8   ملم ، البلقاء 18  ملم ، مادبا 11,1 ملم ، الزرقاء 6,9 ملم ، جرش 13,2   ملم ، المفرق 7,3  ملم ، اربد 7,5 ملم ، عجلون 16,1 ملم ، الكرك 0,4 ملم فيما لم تسجل الطفيلة ومعان والعقبة اية هطولات خلال الساعات ال 24 الماضية.

 

 

 




 

 


 

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