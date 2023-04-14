المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري الى 117,2 %

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري ان حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم ارتفع الى 117,2 % من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 147,5 % من مجموع الامطار الهاطلة العام الماضي وان أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في عمان/ البيادر 29,2 ملم خلال الساعات الـ 24 الماضية ، علما بان نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 79,1% من المعدل العام .

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وزادت ان السدود دخلها 4,5 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة تركزت في سد الملك طلال 3,5 مليون م٣( تخزينه 52,5 مليون م٣ بنسبة 78%) لترفع التخزين في السدود كلها الى نحو 126 مليون م3 فيها بنسبة 45 % من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3 .



وبينت ان معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت في العاصمة عمان معدلا 17,8 ملم ، البلقاء 18 ملم ، مادبا 11,1 ملم ، الزرقاء 6,9 ملم ، جرش 13,2 ملم ، المفرق 7,3 ملم ، اربد 7,5 ملم ، عجلون 16,1 ملم ، الكرك 0,4 ملم فيما لم تسجل الطفيلة ومعان والعقبة اية هطولات خلال الساعات ال 24 الماضية.