الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الضمان تبدأ استقبال طلبات السلف والغاء الجدولة للمتقاعدين

كييف تكشف خططها لإعادة تسليح طيرانها العسكري

توقعات بتثبيت سعر الديزل للشهر القادم عند 82 قرشاً لكل لتر

مدير عام الضمان يحدد الفئات التي سيخفض عنها نسبة الاشتراكات الشهرية

الأرصاد تتوقع المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج - اسماء

نظام كييف يواصل قصف البنى التحتية المدنية لقرى خيرسون

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط بقيمة صفر

الحكومة تتعهد بحل قضية تأخر الإعفاءات الطبية

تعديل امر الدفاع المتعلق بحبس المدين وتمديده حتى نهاية نيسان - تفاصيل

الثلاثاء، 31-01-2023 01:21 م

الأرصاد تتوقع المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج - اسماء

0L5A0444 - Copy


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تشهد المملكة تساقطاً للثلوج على ارتفاع 1100م وما يزيد ليل غد الأربعاء وفجر بعد غد الخميس.

اضافة اعلان


وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن المناطق التي ستشهد تراكمات محدودة للثلوج هي مرتفعات عجلون ، والطفيلة ، ومرتفعات الكرك والشوبك ورأس منيف .


وأضافت ان مناطق غرب العاصمة عمان من المتوقع أن تشهد زخات غير مؤثرة من الثلوج يوم غد الأربعاء.


وحذرت الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1666363661743

ورشة حول مشروع العمالة المكثفة في البلديات

366845_8_1593241425

الضمان تبدأ استقبال طلبات السلف والغاء الجدولة للمتقاعدين

9fc35c3fac90a8595a11cbd1fb81f2c2_oooooooooo

توقعات بتثبيت سعر الديزل للشهر القادم عند 82 قرشاً لكل لتر

0L5A8954

مدير عام الضمان يحدد الفئات التي سيخفض عنها نسبة الاشتراكات الشهرية

PYNBrY8xqJygqalVLKvopbHp08oedkJlZiDcGFaE

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط بقيمة صفر

6822d1c9d458de129df437964840520f

الحكومة تتعهد بحل قضية تأخر الإعفاءات الطبية

أخبار متعلقة
f2bbed1c-whatsapp-image-2021-12-20-at-9.06.46-pm

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة جنوب وشرق المملكة

1202310165125177588264

الأرصاد تنشر فيديو لتساقط الأمطار في المملكة وتحذيرات

0L5A8804

الحمل الكهربائي في الأردن يواصل الارتفاع ويتخطى حاجز الـ 3700 ميغاواط

مطر4

الأرصاد: المناطق الجنوبية تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة