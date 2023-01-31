الأرصاد تتوقع المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج - اسماء

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تشهد المملكة تساقطاً للثلوج على ارتفاع 1100م وما يزيد ليل غد الأربعاء وفجر بعد غد الخميس.

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وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن المناطق التي ستشهد تراكمات محدودة للثلوج هي مرتفعات عجلون ، والطفيلة ، ومرتفعات الكرك والشوبك ورأس منيف .



وأضافت ان مناطق غرب العاصمة عمان من المتوقع أن تشهد زخات غير مؤثرة من الثلوج يوم غد الأربعاء.



وحذرت الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار