الأرصاد: تعدل الموسم المطري بنسبة(01 - 13)%

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، اليوم الثلاثاء، إن الهطولات تركزت حتى التاسعة من صباح اليوم على المناطق الشمالية والوسطى، حيث عدلت المجاميع المطرية خلال الـ 24 ساعة الماضية من الموسم المطري الحالي 2022/2023 بنسب جيدة تراوحت ما بين (01%-13%) من المعدل الموسمي المطري العام.

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وأضاف آل خطاب بأن الأردن تأثر منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 06/02/2023 بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يرافقها رياح عاصفة تخللها هبات قوية احياناً تجاوزت سرعتها حاجز 90 كم/الساعة أدت إلى حدوث العواصف الغبارية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها احياناً خاصة في المناطق الصحراوية، كما شهدت المناطق الشمالية والوسطى من المملكة مع ساعات ما بعد الظهر سقوط زخات من المطر كانت غزيرة على فترات خاصة في ساعات الليل، فيما شهدت المرتفعات الشمالية والجنوبية والوسطى من المملكة والتي يزيد ارتفاعها 900 متر عن سطح البحر تساقط للثلوج وتراكمت بشكل متفاوت حسب الارتفاع .



وأفاد آل خطاب بأن قد بلغ اعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية في محطة رصد اربد بمجموع مطري بلغ (55.5) ملم بما نسبته 12% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ (55.0) ملم بما نسبته 10% من معدلها الموسمي العام يليها محطة رصد راس منيف بمجموع مطري بلغ (46.0) وبما نسبته 8% من معدلها الموسمي العام.



أما في العاصمة عمان فقد شهدت محطة رصد الجامعة الأردنية مجموع مطري بلغ (49.0) ملم بما نسبته 10%، يليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ (38.5) ملم بما نسبته 8% من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد مطار عمان المدني مجموع مطري بلغ (33.8) ملم بما نسبته 13%. كما بلغت سماكة الثلوج المتراكمة في محطة رصد راس منيف 4 سم ، ومحطة رصد الجامعة الأردنية 4 سم ،ومحطة رصد الشوبك 2 سم.



وأوضح آل خطاب بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن الارقام اعلاه سوف تزداد مع استمرارية تأثرنا بالمنخفض الجوي.



الرسم البياني أدناه يبين النسبة المئوية لانحراف المجاميع المطرية حتى صباح 07/02/2023 عن معدلها المطري العام لمثل هذا الوقت من الموسم المطري.

