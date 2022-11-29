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الثلاثاء، 29-11-2022 11:42 ص

الأرصاد: رأس منيف تسجل أعلى كمية هطول مطري صباح اليوم

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الوكيل الإخباري - توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة حتى ساعات الليل وفي جميع المناطق.

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وكشفت إدارة الأرصاد الجوية عن كميات الأمطار التي هطلت خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، حيث سجلت منطقة رأس منيف أعلى كمية هطول (6 ملم)، وفي محطة الشوبك 2.0 ملم، والبترا 5.0، الأزرق 9.0، معان 4، الطفيلة 6.2 ، الصفاوي 7.3، جرش 5.4، السلط 4.3، الزرقاء 8.4، العقبة 4.0 ملم، وفي عمان 8.1 ملم.


وأضاف آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحالة الجوية ستبقى مستمرة في المناطق الشمالية والشرقية والصفاوي والرويشد والمناطق الحدودية.


وحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، كما حذر من خطر تدني الرؤية الأفقية، سيما في مناطق البادية بسبب الغبار ، ومن خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، داعيا المواطنين الى عدم الاقتراب من تجمعات المياه التي قد تشهدها بعض المناطق المنخفضة.


 




 

 


 

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