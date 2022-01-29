الأشغال : إجراء صيانة شاملة بعد المنخفض

الوكيل الاخباري - باشرت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، وبناء على توصيات لجنة التقييم في الوزارة بإجراء أعمال صيانة شاملة للمواقع والطرق كافة ضمن الاختصاص، وذلك بعد المنخفض الجوي الماضي.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إن الكوادر الميدانية العاملة في الميدان قامت بصيانة إشارات ضوئية وخطوط انارة تعطلت ضمن الاختصاص وازالة اغصان أشجار على جوانب الطرق، بالاضافة لإجراء أعمال صيانة لفواصل التمدد على جسور تضررت وتعبيد لأجزاء من طرق تضررت بسبب تداعيات المنخفض الجوي الأخير وتدعيم وسائل الحماية على اخرى من خلال تركيب حواجز خراسانية على أخرى.

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وأضافت أنه تم الكشف على طريق الزمالية - دير آبي سعيد الزراعي والذي تم إغلاقه جزئيا بشكل احترازي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بسبب تساقط الأتربة والحجارة على جوانبه بسبب طبيعة التضاريس المحيطة بالطريق، وسيتم العمل على تدعيم الطرق بوسائل السلامة العامة كافة تمهيدا لاعادة فتحها.

وأكدت، أن الأعمال تهدف لصيانة وتعزيز عناصر السلامة العامة على الطرق، وذلك إيمانا منها بدورها الحيوي المهم في ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشارت إلى أنه تم صباح اليوم إعادة فتح طريق غرندل - شريف الجنوب في الطفيلة أمام حركة المركبات والذي كان مغلق احترازيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب عليه خلال الفترة الماضية حيث تم وبعد الكشف من قبل كوادر الوزارة والتأكد من مامونية الطريق وإعادة فتحه أمام الحركة المرورية.