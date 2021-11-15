الأشغال: إعادة تأهيل الجزء الأول من طريق بغداد الدولي مطلع العام المقبل

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبناء على توجيهات وزير الاشغال المهندس يحيى الكسبي خلال زيارته الميدانية لمحافظة المفرق سابقا، يتم حاليا العمل على اعداد وثائق العطاء الخاص للجزء الأول من مشروع إعادة تأهيل طريق بغداد الدولي بعد الانتهاء من الإجراءات الأولية اللازمة للسير بإجراءات العطاء والتمويل اللازم للمشروع ضمن اتفاقية القرض الكويتي المرحلة الثانية وبتكلفة 3 مليون دينار لكامل الجزء، ليتم البدء بالتنفيذ مطلع العام المقبل.وبينت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، أن الاعمال في الجزء الأول تشمل إعادة انشاء الطريق القديم من مثلث الصالحية حتى تقاطع السعيدية ومن إشارة الباعج لغاية مثلث ام الجمال مع عمل توسعة على جانبي الطريق وعمل جزيرة وسطية مع تنفيذ اعمال تصريف مياه الامطار وتعزيز كامل الطريق بعناصر السلامة المرورية وتنفيذ إشارة ضوئية على تقاطع السعيدية - صبحا، وكافة الاعمال الفنية الازمة ، وفق اعلى المعايير الهندسية العالمية، بالاضافة للتحويلات المرورية اللازمة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق.وأوضحت الوزارة، أن المشروع تم تقسيمه حسب الدراسات المعدة سابقاّ لعدة أجزاء من الصفاوي ولغاية مركز حدود الكرامة وبطول (175) كم، ومن المفرق لغاية مثلث الأزرق - الصفاوي بطول (90) كم من طريق الأزرق ولغاية الصفاوي بطول (50) كم، بحيث يصبح الطريق بالكامل 4 مسارب مفصول بجزيرة وسطية، بالإضافة لانشاء طرق خدمية على جانبي الطريق في المناطق السكنية وفق اعلى المعايير الهندسية العالمية المتبعة.كما يشمل العمل على المشروع (9) تقاطعات منفصلة بجسور (تقاطع الباعج، تقاطع أم الجمال، تقاطع عاقب، تقاطع نايفة، تقاطع البشرية) وتقاطعات منفصلة بأنفاق (تقاطع الزعتري، تقاطع روضة بسمة، تقاطع السعيدية، تقاطع حمرا سحيم).وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم حالياً تنفيذ إشارة ضوئية على تقاطع ام الجمال على الطريق، فيما تم خلال الأعوام السابقة تنفيذ عددا من اعمال إعادة التأهيل والصيانة واعمال السلامة العامة (تخطيط الطريق و تأثيثه، اعمال الحمايات) بالإضافة الى الاعمال اللازمة من تقاطع الباعج الى بداية مخيم الزعتري بعمل توسعة باضافة مسربين بطول (4كم) بعرض (7.20م) واعادة انشاء (1كم) من الطريق الاصلي مع رفع منسوب مع تنفيذ جزيرة وسطية ومن تقاطع ام الجمال الى روضة الاميرة بسمة باضافة مسربين بطول (1.7كم ) بعرض (7.2م) بدون جزيرة وسطية وكذلك توسعة روضة الاميرة بسمة بإضافة مسربين بطول (4.2كم ) مع تنفيذ جزيرة وسطية ومن السعيدية ولغاية تقاطع صبحا إضافة مسربين مع اكتاف بطول (4.1كم) ومن نهاية روضة الاميرة بسمة الى بداية السعيدية من خلال اعادة انشاء الطريق القائم بطول (5.2كم ) ومن السعيدية لبداية الصالحية قد تم تنفيذ مسربين اضافيين مع اكتاف بطول (4.1كم ) بدون جزيرة وسطية ومنطقة البشرية تم اضافة مسربين بطول (10كم) باتجاه الصفاوي وتنفيذ خلطة اسفلتية على كامل العرض (اربعة مسارب) وكذلك إضافة مسربين بطول (7.5كم ) باتجاه المفرق وتنفيذ خلطة اسفلتية بعرض ( اربع مسارب) والعديد من اعمال الصيانة الدورية للطريق.وشددت الوزارة على أن المشروع هو من ضمن أولويات الوزارة ويحظى بمتابعة حثيثة من وزير الاشغال العامة والاسكان لتأمين المخصصات اللازمة لكامل المشروع لما للطريق من أهمية حيوية واقتصادية ويربط الأردن مع الحدود العراقية.ونوهت إلى أنه تم تقسيم العمل لأجزاء للحفاظ على سلاسة الحركة المرورية على الطريق وسيتم السير بإجراءات طرح العطاءات الخاصة بباقي الأجزاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات توفير المخصصات اللازمة لتنفيذها، مؤكدة أن المبالغ المالية التي تصرف على المشاريع التي يتم العمل عليها تخضع لرقابة الجهات ذات العلاقة.