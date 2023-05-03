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الأربعاء، 03-05-2023 11:07 م

الأشغال تبدأ أعمال صيانة جسر وادي جرعة ماضي بالأغوار الجنوبية السبت المقبل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال الصيانة للجسر الواقع على وادي جرعة ماضي في الأغوار الجنوبية على طريق البحر الميت - العقبة، اعتباراً من صباح السبت المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الأشغال تشمل تنفيذ أعمال إزالة فواصل التمدد القائمة على الجسر واستبدالها بفواصل تمدد جديدة وفق المواصفات الهندسية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وقالت إنه سيتم إغلاق السير على الجسر المذكور أعلاه بشكل جزئي بحيث تكون حركة السير على الجسر مستمرة أثناء العمل، لتشمل بداية العمل المسرب الأيمن من الجسر ثم الأيسر، وذلك اعتباراً من صباح السبت المقبل.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

كما دعا سالكي الطريق إلى اتباع الإشارات الإرشادية والتحذيرية الموجودة في الموقع.

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