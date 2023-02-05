الأشغال تتعامل مع تجمع خفيف للثلوج في الطفيلة ورأس النقب وعجلون

الوكيل الإخباري

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- تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال الظروف الجوية الماضية مع 78 بلاغًا تزامنا مع إعلان خطة الطوارئ المتوسطة، والتي تم العمل فيها منذ يوم الثلاثاء الماضي.وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، اليوم الأحد، أن فرقها الميدانية العاملة في الميدان قامت وبشكل فوري بإجراء اللازم ومعالجة البلاغات كافة، بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان.وعن أبرز الملاحظات التي جرى التعامل معها، أشارت الوزارة إلى تعامل كوادرها مع ارتفاع خفيف لمنسوب مياه الأمطار على طرق في الزرقاء وعجلون كما تم التعامل مع تشكل لكثبان رملية معيقة لمسرب من طريق "وادي عربة - العقبة" وتجمع خفيف للثلوج على طرق في الطفيلة ورأس النقب، وعجلون، بالاضافة للتعامل مع عوائق وانسكابات زيوت ناتجة عن حوادث سير.وشددت الوزارة على أن البلاغات الواردة والملاحظات التي رصدتها الكوادر خلال الجولات الميدانية جرى معالجتها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما ساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.وثمنت جهود الشركاء العاملين في الميدان على تنسيقهم الدائم والمستمر معها؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.