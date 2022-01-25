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الثلاثاء، 25-01-2022 12:35 م

الأشغال تُعلن الطوارئ القصوى

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى اعتبارا من صباح يوم غدٍ الأربعاء تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال خطة الطوارئ القصوى تثبيت الاليات في المناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في معظم مناطق المملكة بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب الملامس لسطح الأرض، وهطول زخات ثلجية على فترات وتراكمها فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتشكل حالات الانجماد نتيجة لدرجات الحرارة المنخفضة وفق التوقعات الواردة من ادارة الارصاد الجوية.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب )  (0780377223)

 طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا  (0780377366) 

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان  (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق  (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء  (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)

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