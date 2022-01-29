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السبت، 29-01-2022 07:40 م

الأشغال تنثر الملح على الطرق المُتوقع تشكل الانجماد عليها

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الوكيل الاخباري  - باشرت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملة في الميدان، اليوم السبت، العمل على نثر الملح على الطرقات المُتوقع أن تشهد تشكل للانجماد بناء على المعلومات الواردة من إدارة الارصاد الجوية؛ لضمان عدم حدوث أي انزلاقات على الطرق والحفاظ على ديمومة الحركة المرورية عليها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إنه تم التعميم على المديريات والمكاتب بنثر الملح على الطرقات المعرضة للانجماد في مختلف مناطق المملكة بشكل مستمر، خصوصا الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية ضمن الاختصاص، وتقديم اشكال الدعم والاسناد اللازم للشركاء العاملين في الميدان لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع القائم على التشاركية والتعاون.

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