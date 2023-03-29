الأمانة: تحرير 226 إنذارا و18مخالفة منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأبقار والأغنام المذبوحة في مسلخ أمانة عمان خلال أول ستة أيام من شهر رمضان الفضيل، 9653 رأسا حسب مدير الدائرة الإعلامية في الأمانة ناصر الرحامنة.

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وقال الرحامنة إن كوادر مسلخ الأمانة ذبحت وعاينت 9288 رأسا من الأغنام ، و365 رأسا من الأبقار، بالإضافة إلى ذبح وتجهيز وتغليف 177 ألف طير من الدواجن، ومعاينة 277 طن لحوم طازجة مفرغة من الهواء "فاكيوم"، و79 طن لحوم مستوردة ، و37 طنا من الأسماك الطازجة.



وأضاف أن فرق الأمانة نفذت خلال هذه الفترة، 657 زيارة لبسطات أزالت منها 375 بسطة، كما وجهت 226 إنذارا وحررت 18 مخالفة، فيما أتلفت نحو 13 ألف لتر من العصائر.



وأكد الرحامنة أن الفرق التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية، تنفذ بشكل يومي حملات على البسطات العشوائية والباعة المتجولين منذ بداية شهر رمضان، مشيرا إلى أنها مستمرة برصد العصائر الرمضانية المباعة داخل المنشآت الاقتصادية و المصنعة يدويا للتأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات بمعدل 125 عينة أسبوعيا.



وبين أن السوق المركزي للخضار والفواكه استقبل خلال نفس الفترة، نحو 17 ألف طن من المنتجات منها: 11 ألف طن خضار، و4.5 طن فاكهه، و 1.3 طن ورقيات.