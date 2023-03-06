حدائق الملك عبدالله الثاني تحتفي بيوم مدينة عمان

الوكيل الإخباري - نظمت حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين سلسلة من الفعاليات الثقافية والرياضية والصحية والمجتمعية، ضمن احتفالات أمانة عمان الكبرى بيوم المدينة الذي صادف في 2 آذار الحالي.

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وقال مدير الحدائق المهندس خلف النجادا، إن احتفالية يوم المدينة مناسبة لاستذكار المشهد العماني تاريخ وحاضر ومستقبل، مشيرا إلى أن فعاليات يوم المدينة المتنوعة تهدف إلى التواصل مع المجتمع المحلي بمختلف فئاته العمرية.



واشتملت الفعاليات على تنظيم يوم طبي وإجراء فحوصات طبية، وتبرعات بالدم، وزراعة للأشجار داخل الحدائق، وتنظيم بطولة كروية في خماسي كرة القدم، بالإضافة إلى عقد محاضرة توعوية حول قانون الضمان الاجتماعي قدمها رئيس جمعية متقاعدي الضمان احمد القرارعة.