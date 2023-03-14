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الثلاثاء، 14-03-2023 03:12 م

العسعس: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعكس الثقة بالإصلاحات

Standard-Poors


الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، الثلاثاء، إن قرار ستاندرد آند بورز غلوبال إبقاء التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند B+/B يعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يدعمها صندوق النقد الدولي.اضافة اعلان


وأضاف العسعس:" "يمثل هذا أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن... إقرار جماعي من وكالات التصنيف في الأشهر الماضية لثقتها في السياسة النقدية والمالية للأردن".

أشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير نشرته الليلة الماضية إلى أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.

وشهدت الأشهر الماضية رفع عدد من الوكالات التصنيف الائتماني للبلاد أو الإبقاء عليه دون تغيير، بما فيها موديز التي عدلت في نوفمبر الماضي نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.

وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في المستقبل ساعدت البلاد على الحفاظ على استقرار التصنيفات السيادية في وقت يشهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.

 




 

 


 

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