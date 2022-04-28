الأمانة تعلن دوام السوق المركزي ومسلخ عمان خلال العيد

الوكيل الإخباري

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- أعلنت أمانة عمان الكبرى أن عطلة عيد الفطر السعيد لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكة، تقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد.وبينت أنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساء ثاني أيام العيد ليستأنف السوق أعماله الاعتيادية صباح ثالث أيام العيد.كما أعلنت أمانة عمان أن دوام دائرة المسالخ سيكون طيلة أيام عطلة العيد ومن الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية السادسة مساءً لتقديم خدمات معاينة اللحوم بكافة أنواعها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأمينا لاحتياجات السوق خلال العطلة.