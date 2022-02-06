الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف ملابسات احراق مركبة في عمّان ويقبض على الفاعل والمحرّض

وسائل اعلام مغربية تكشف سبب تأخر جنازة الطفل ريان

الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية مكفول بالدستور

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

ضبط 8 أشخاص خالفوا الحجر المنزلي في المفرق

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

المفلح :رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالاخصائيين النفسيين

مصدر أمني يوضح حول فيديو اطلاق نار داخل أحد المولات

الاشغال: تعاملنا مع 89 بلاغاً خلال المنخفض

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي

الأحد، 06-02-2022 01:45 م

المفلح :رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالاخصائيين النفسيين

IMG_0798


الوكيل الإخباري - زار وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الأحد، إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام، والتقى مديرها العقيد فراس الرشيد.

اضافة اعلان


وجاءت الزيارة تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي بتطوير الأطر القانونية والاجتماعية المتعلقة بالوقاية والتدخل لحماية الأسرة وحفظ كيانها، وبما ينسجم مع القيم والثوابت الاجتماعية، واتباع النهج التكاملي بين المؤسسات المعنية لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر من بين أفرادها، والوقاية من جميع أشكال العنف والإيذاء.


وخلال الزيارة اكد الوزير المفلح على ضرورة رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بكوادر مؤهلة خاصة من الاخصائيين النفسيين، مشددا على أهمية النهج التشاركي واسهامات الشركاء من منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل لحماية الاسر والافراد.


ودعا المفلح الى المباشرة باستخدام النظام المحوسب من قبل مكاتب الخدمة الاجتماعية الملحقة في إدارة حماية الأسرة والأحداث، والذي يعد أحد الحلول التقنية وهو عبارة عن برنامج محوسب (محمول على تابلت) يعزز الجهود الوطنية لأتمتة إجراءات العمل ويضيف مزيدا من الحرفية والتوثيق والمساءلة لضمان تنفيذ وقتي لزيارات المتابعات الاجتماعية.


واستمع المفلح، الى ايجاز حول أهم محاور تطوير بروتوكولات العمل، لزيادة التناغم والانسجام بين مقدمي الخدمات من كوادر مديرية الامن العام، وزارة التنمية الاجتماعية ومقدمي الخدمات الصحية من كوادر وزارة الصحة.


من جهته ، أكد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد فراس الرشيد، على المستوى العالي من التناغم بين كافة مقدمي الخدمات المرتبطة بالعنف الأسري (العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال والعنف ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) سواء من القطاع الحكومي أو من الشركاء في المجتمع المدني وأن كافة الإجراءات منسجمة مع الإطار الوطني.


وتم خلال الزيارة، تقييم جهود الحملة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، لتنفيذ الزيارات الميدانية للمتابعات الاجتماعية، والتي يشارك فيها كوادر من مكاتب الخدمة الاجتماعية وملحقين من مديريات التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى مرتبات إدارة حماية الأسرة، و بإسناد لوجستي من مديرية الأمن العام بمركبات تم إلحاقها خصيصًا لهذه الغاية.


وتنعكس أهمية الزيارة على تطوير بروتوكولات العمل بين الوزارة والإدارة، لتواكب التطورات، وتستجيب بمرونة للتحديات لتعزيز الجانب الوقائي، والتعامل مع أسباب العنف ونتائجه بكفاءة وفاعلية، وتطوير عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الأسرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
INTERNETPRIVACY-121

الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية مكفول بالدستور

0e29cc6c-89f0-40de-b55b-e8ef60bf4db5

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

69214_1_1328559391

الأردنيون يحيون الذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة الاثنين

6bE7kWm8ThcV9cN3Y12SqftyMtPecPuA65YG1q5n

ضبط 8 أشخاص خالفوا الحجر المنزلي في المفرق

0L5A9890 - Copy

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

220222133642836326937

الضمان: اعتبار إصابات كورونا إصابة عمل تشمل العاملين بالقطاع الصحي

أخبار متعلقة
1220201123149775404543

وفاة وإصابتان بحوادث سير خلال المنخفض الجوي

24c2599090567e91cac033a243056e03

قطع طريق الرويشد - الكرامة بسبب الغبار

image (14)

التنمية: تأمين عمل ومسكن لمواطن كان يقيم في باص - صور

main_image5e286c7873177

العميد الطراونة مفتشاً عاماً ويعقوب للدفاع المدني

1 (42)

47 ألف مكالمة للأمن العام خلال المنخفض

شرطة سير (1)

الأمن العام يوضح حالة الطرق في المملكة