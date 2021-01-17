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الأحد، 17-01-2021 12:34 م

الأمن العام يطلق مبادرته لغرس 100 ألف شجرة

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الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة اليوم الأحد، احتفال مديرية الأمن العام بيوم الشجرة، وإطلاق مبادرتها بزراعة 100 ألف شجرة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.
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وشاركت كافة وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام بهذه المبادرة التي انطلقت من مركز أمن الجيزة، وفي عدة مواقع رئيسية في أقاليم المملكة، وستستمر طوال العام  2021 لزراعة  100 ألف شجرة في جميع المحافظات.

وأكد اللواء الركن الحواتمة أن هذه المبادرة تمثل امتداداً لارتباط الأردنيين وتعلقهم بأرضهم التي رواها الشهداء بدمائهم الزكية وغرسوها أشجاراً غدت رمزاً للنمو والعطاء على مدار مسيرة 100 عام. 

 




 

 


 

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