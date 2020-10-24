الأمن يحذر الأردنيين

الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي تعاملت خلال الايام الماضية مع عدد من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للاحتيال عن طريق البضائع المقلدة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي .



واضاف السرطاوي ان المشتكين قاموا بشراء منتجات ومستحضرات عن طريق اعلانات لبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليتبن لهم بعد شرائها انها مطابقة للمواصفات والجودة واوهم وقعوا ضحية للاحتيال حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى من قبل فرق تحقيقية فنية ، حيث تمكنوا من ضبط عدد من ناشري تلك الاعلانات وضبط ما بحوزتهم من بضائع مقلدة



وتهيب وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالاخوة المواطنين اخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع هذه الاعلانات المشبوهه والاعتماد على مصادر البضائع الموثوقه وكذلك عدم التردد بالابلاغ عن اي اعلانات مشبوهة مماثلة .

اضافة اعلان





