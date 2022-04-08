الجمعة 08-04-2022
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الجمعة، 08-04-2022 09:18 م

الأمن يحذر من روابط تدعي أنها منصات لدعم للفقراء

الجرائم-الإلكترونية


الوكيل الإخباري - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، من روابط إلكترونية وهمية تصل لهواتف المواطنين عبر عدة تطبيقات تحتوي على روابط الكترونية لإيهام المستقبل انها لتسجيل الدعم للفقراء وتدفعه لفتحها وتسجيل بياناته الشخصية عبرها وكان آخرها روابط تدعي تقديم دعم بـ 140 دينارا للأسر الفقيرة.اضافة اعلان


وأكدت الوحدة أن هذه الروابط الإلكترونية هي احتيالية تهدف إما لاختراق الهواتف أو سرقة البيانات الشخصية.

وأهابت الوحدة بالجميع عدم الدخول لمثل تلك الروابط وشطبها من هواتفهم عند وصولها وعدم تداولها أو إعادة نشرها لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية.

 




 

 


 

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