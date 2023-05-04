الأمن: 14% انخفاض حوادث المرور في الأردن خلال ال3 أشهر الأولى من العام الحالي

الوكيل الإخباري - قال مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، العميد المهندس رامي الدباس، أن الحوادث في الأردن انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 14%، كما انخفضت أعداد الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث بنسبة 4%.

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أكد الدباس، خلال الاحتفال الذي أقامته مديرية الأمن العام بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، أن مديرية الأمن العام حرصت على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير بيئة مرورية آمنة على الطرقات، ووضعت على عاتقها إيلاء ملف السلامة المرورية كأولوية وطنية قصوى، ومضت لتطبيق استراتيجيتها المرورية التي عملت من خلالها على توطيد التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالشأن المروري

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وقال إن مديرية الأمن العام عملت من خلال المحاور العملياتية، والإعلامية، للنهوض بثقافة مرورية قوامها الالتزام بقواعد المرور، ونبذ السلوكيات الخاطئة والمخالفات الخطيرة، من خلال التوعية والخطط الإعلامية.



من جهته قال وزير الداخلية مازن الفراية، في كلمة له أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في إطار الحرص على تنفيذ وترجمة التوجيهات الملكية السامية، الهادفة لتحسين الواقع المروري خدمة للمواطنين، مستذكرين الجهود المتواصلة والكبيرة التي تبذلها مديرية الأمن العام على مدار الساعة وفي كافة الظروف لتقديم الخدمات المرورية، والنهوض بها من خلال حسن التخطيط والعمل بشراكة مع كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية.



وأكد الفراية، خلال الاحتفال الذي حضره ممثلين من مختلف الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والفعاليات الشعبية، أن الأردن في مقدمة الدول العربية التي تلتزم بالاحتفال بهذه المناسبة إدراكا منها لأهميتها، وإسهامها في الجهود الدولية لمواجهة مشاكل المرور لا سيما الحوادث وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي استطاعت مديرية الأمن العام في النصف الأول من العام 2023 التقليل منها بفعل الاستراتيجية المرورية التي تم إطلاقها تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة.

