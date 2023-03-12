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الأحد، 12-03-2023 04:11 م

الأميرة بسمة ترعى الحفل السنوي لمركز الإعلاميات العربيات

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الوكيل الإخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، الرئيسة الفخرية لمركز الإعلاميات العربيات، الحفل السنوي الذي أقامه المركز بمناسبة يوم الإعلامية العربية ومرور 25 عاما على تأسيسه، تحت شعار "نحو إعلام رقمي معزز للتغيير"، وبحضور إعلاميات من الأردن وفلسطين.

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وهنأت الاميرة في كلمة لها خلال الاحتفال، الذي أقيم في المكتبة الوطنية، الإعلاميات العربيات في يومهن، مشيرة إلى بدايات تأسيس المركز قبل 25 عاما، وأهدافه في تدريب وتأهيل الإعلامية العربية، للعمل وتأدية رسالته بكل مهنية وأمانة وإتقان، رغم التحديات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

وأكدت على أهمية الجهود التي يبذلها المركز خلال مسيرته في تسليط الضوء على هموم وقضايا المرأة العربية والإعلامية بشكل خاص، ودوره كمظلة للتحاور والالتقاء وتبادل الآراء والخبرات بين الإعلاميات .


وأشارت إلى اعتماد المركز عام 2002 من قبل منظمة اليونسكو كمركز عربي للتدريب الإعلامي، مشيدة بمبادرات وبرامج المركز، ودوره في التشبيك مع العديد من المنظمات العربية والدولية المختصة بالشأن الإعلامي.

وعرضت مديرة المشاريع والبرامج في المركز سناء الإمام، نشاطات ومبادرات المركز التي تتمحور حول الإعلام المتطور، وشملت خلال الفترة الأخيرة تمكين العاملين مع الشباب في الحماية والوقاية من العنف، ومشاريع المحتوى الرقمي من أجل فضاء رقمي شامل، ومسار الشباب بهدف التمكين الديمقراطي للشباب وتقليص الفجوة الرقمية.

 




 

 


 

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