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الجمعة، 01-10-2021 02:10 م

الأميرة غيداء طلال تطلق الحملة العربية للتوعية حول سرطان الثدي

غدا


الوكيل الإخباري - أطلقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الجمعة، الحملة العربية السادسة للتوعية حول سرطان الثدي لهذا العام تحت شعار "تصورتي"؛ وتهدف إلى نشر الوعي عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه.

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وأكدت سموها في بيان صحفي، أنها لن تتوقف عن توجيه ندائها لكل سيدة عربية للقيام بفحص الكشف المبكر فورا، لأن الحقيقة التي لطالما يؤمن بها الجميع هي أن "الكشف المبكر ينقذ الحياة".


وجاءت حملة سنة 2021، لتسليط الضوء على أهمية صورة الأشعة "الماموجرام" لأنها الفحص الأكثر فعالية للكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث بينت دراسة ميدانية علمية حديثة أجراها البرنامج الأردني لسرطان الثدي، أن وعي النساء يشكل أهمية كبيرة في الكشف المبكر، ولكن هناك عوائق تواجههن مثل الخوف من مرض السرطان، مما يؤثر سلبيًا على الإقبال على فحص الكشف المبكر.


يذكر أن البرنامج الأردني لسرطان الثدي، هو برنامج وطني يعمل بإدارة ودعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ويُعنى برفع مستوى الخدمات والتقنيات المقدمة للسيدات للقيام بفحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والارتقاء بمستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر.

 

 


 




 

 


 

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