الأمير راشد يدعو المنظمات العاملة في غزة لتحديد الاحتياجات في القطاع

الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سمو الأمير راشد الحسن، المنظمات العاملة في غزة بما فيها "أونروا"، إلى تحديد الاحتياجات في القطاع المحاصر الذي يئن تحت عدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من شهر.

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وقال الأمير راشد خلال كلمة له في مؤتمر في باريس لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، إن 500 شاحنة كانت تدخل القطاع يوميا قبل هذه الأزمة، لكن "الآن أقل من ربع احتياجاته".



وطالب في هذا الصدد، بتحسين عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات وتدخل يوميا إلى القطاع الساحلي، مع "ضمان إيصالها لمن يحتاجونها في الميدان".



"يجب على كل المنظمات بما فيها أونروا تحديد الاحتياجات في غزة والتنسيق مع المجتمع الدولي"، وفق الأمير راشد الذي دعا إلى توفير الوقود للشاحنات التي تعمل على نقل المساعدات إلى داخل القطاع.



وقال إنه "يجب ألا نقبل في الوضع الإنساني في فلسطين" مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني" مثل كل شعوب العالم لديهم الحق بالعيش بكرامة وسلامة ... وحق بالمستقبل الآمن" الذي يجسد "بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين وهذا مسؤولية علينا لإيقاف معاناتهم".

