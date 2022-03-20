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الأحد، 20-03-2022 03:55 م

الأمير مرعد والهواري يفتتحان أول قسم تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في القويسمة

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الوكيل الإخباري - بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الأحد، أول قسم لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز صحي القويسمة الشامل.

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وقال سمو الأمير مرعد، إن افتتاح هذا المركز بعد خطوة مهمة لتحقيق التكاملية والتشاركية لتحسين مستوى خدمات التأهيل المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية.


من جهته، أعلن الهواري خلال حفل الافتتاح عن بدء تقديم خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي في مركز صحي القويسمة الشامل اعتباراً من اليوم.


وقال، إنّ إنشاء هذا القسم يأتي كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الصحة مع المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وحملة "ابني" لتهيئة 12 مركزا صحيا شاملا لتقديم هذه الخدمات في كافة محافظات المملكة.


ولفت الهواري إلى أنّ وزارة الصحة تقوم بتنفيذ هذا المشروع تماشياً مع قانون الصحة العامة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحملة "ابني" كممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم.


وأشار إلى سعي الوزارة لتوفير الجلسات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراكز الصحية الشاملة في المملكة، وتقديمها بجودة عالية على أيدي اختصاصيين أكفاء بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحملة "ابني".


وثمّن الهواري الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ثمّن الجهد المبذول من كافة أفراد حملة "ابني".


كما ثمن جهود مؤسسة "هانديكاب" على مساهمتها في دعم تهيئة مركز صحي القويسمة الشامل لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة.


وحضر حفل الافتتاح أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، وممثلو حملة "ابني" وعدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم.

 




 

 


 

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