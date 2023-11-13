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الإثنين، 13-11-2023 10:20 ص

الأوقاف تبدأ ترجمة خطبة الجمعة في مسجد سعد بن الربيع بلواء الرمثا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن بدء تطبيق مبادرة ترجمة خطبة الجمعة، في مسجد سعد بن الربيع في مدينة الحسن الصناعية بلواء الرمثا. 

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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إنّ ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات متعددة يأتي ضمن خطة الوزارة لإيصال رسالة الإسلام المعتدلة السمحة إلى غير الناطقين باللغة العربية، مُبيناً أن المبادرة بدأت في مسجد سعد بن الربيع في مدينة الحسن الصناعية بلواء الرمثا، نظراً لوجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الأجنبية؛ لاطلاعهم على مضمون الخطبة وما تحويه من مواعظ وأحكام؛ مما يساعدهم على فهمها والتفقّه في الدين ونشر تعاليمه.


وأضاف الخلايلة، أن الوزارة تسعى لتوسيع مبادرة ترجمة الخطبة في أماكن تجمعات العمالة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على دور خطبة الجمعة باعتبارها أقوى الوسائل الاتصالية تأثيراً في المجتمع لما تحمله من رسائل دينية وأخلاقية واجتماعية وتتعدى ذلك لتشمل جميع جوانب الحياة.

وأشار الخلايلة، إلى أن الهدف من رسالة عمّان التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني شرح تعاليم الإسلام السمحة إلى المجتمعات والشرائح المختلفة، لذا تأتي مبادرة ترجمة خطبة الجمعة لتكون متناغمة مع أهداف الرسالة في توضيح مبادئ وقيم الإسلام.

 




 

 


 

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